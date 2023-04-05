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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Millet İttifakı: Yıkılan evler bedelsiz yapılsın

05 Nisan 2023, Çarşamba 19:15
Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin Meclis’e sunduğu kanun teklifinde; depremde evi yıkılan ya da ağır ve orta hasar gören vatandaşların tek evinin bedelsiz olarak devlet tarafından yapılması istendi.

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler, Kahramanmaraş depreminin açtığı yaraların sarılması amacıyla 58 maddelik ortak kanun teklifi hazırladı. Teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif kapsamında atılması istenen bazı adımlar ve tespitler şöyle: “Depremde konutu yıkılan ya da ağır ve orta hasar gören vatandaşların tek konutu bedelsiz olarak devlet tarafından yapılacak. Hak sahiplerinden, tek konut için kalıcı konut tesliminde herhangi bir bedel talep edilmeyecek, vatandaşlar tek konut için borçlandırılmayacak. Konut sahiplerine kalıcı konutları yapılıncaya kadar, kiracılara da iki yıl süreyle kira yardımı yapılacak. Kiracısı olduğu konut ve/veya iş yeri yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı durumda bulunanlara, borçlandırılarak konut ve/veya iş yeri verilebilir.”

Borçlar silinecek

“Depremden etkilenen bölgede, kırsal yerlerde ve köylerde yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı konut ve ahır sahibi afetzedelere ev, ahır ve ağılları bedelsiz olarak teslim edilecek. Depremde konutu yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı binalarda oturan konut sahiplerinden yeni imar planlarında gösterilen alanlarda müstakil konut inşa ettirmek isteyenlere arsa tahsisi yapılacak. Konutu, iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen abonelerin 6 Şubat’a kadarki döneme ilişkin tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş su borçları Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobil ve sabit telefon hatları ile internet aboneliklerinden kaynaklanan borçları ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçelerinden karşılanmak üzere silinecek.”

Çiftçilere destek verilmeli

“Çiftçilere belirli bir süre, mazot da dahil tarımsal girdi desteği verilecek. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları ise silinecek. Tarım arazisi depremde kullanılamaz hale gelenlere bedelsiz tarım arazisi verilecek. Güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için hak sahiplerine uygun koşullu ve uzun vadeli finansman desteği sağlanacak. İşini ve gelirini kaybettikleri için ödeme gücü kalmayan depremzede vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının anaparasının bakiyesi ile faizinin 100 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. İkameti deprem bölgesinde olan üniversite öğrencilerine burs ve ücretsiz barınma hakkı verilecek.”

Ankara - Anka

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