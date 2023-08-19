Millet, tasarrufta somut adım bekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, “Kamu harcamaları konusunda adımlar atacağız” sözlerine cevap veren Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, “Ne zaman? Hangi kurumlar? Hangi alanlarda? Ne büyüklükte? Fedakarlık beklendiği ifade edilen on milyonlar sizden, kamuda tasarruf tedbirleri konusunda ‘istisnasız’ somut bir plan açıklamanızı ve tavizsiz bir şekilde uygulamasını bekliyor” dedi.

İsrafa bütçe dayanmıyor İstanbul - Seyhan Şentürk

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