KURULUŞ AŞAMASINDA VE İKTİDAR ÖNCESİ MİLLETE VERDİĞİ SÖZLERİN ÇOK UZAĞINA SAVRULAN AKP, ÜLKEYİ TEK ADAM REJİMİNİN CENDERESİNE HAPSETTİ.

Bürokratik oligarşi

Eski AKP Milletvekili Metiner: “AK Parti bürokratik oligarşiyi yıkma vaadiyle iktidara geldi. Bürokratik-memur zihniyet ne yazık ki süreç içinde renk ve kılık değiştirerek partiye hükmeder konuma geldi. Kendini milletin üstünde ve devletlû konumunda gören 'siyasal oligarklar' türedi.”

Ciddi bir yol ayrımı

Eski AKP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay: “Sağlık, eğitim, bürokrasi ve adalette büyük sorunlar var. Parti ciddi bir yol ayrımında. Mevcut zaaflarını hiçbir komplekse girmeden yerinde teşhis edip cesaretle tedavisine girişmesi gerekiyor.”

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“Millete rağmen siyaset”in sonu

AKP 23’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Partiye kendi içinden “değişim” ve “öze dönme” vurgulu eleştiri ve uyarılar geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakanlığı döneminde danışmanlık yapan Yeni Şafak Yazarı Yasin Aktay, köşe yazısında, AKP’nin bugün ciddi bir yol ayrımında olduğunu belirterek, “Ülkeye her alanda devrim niteliğinde reformlar yaşatabilmiş partinin ülkeyi geleceğe, kendi felsefesine uygun olarak taşıyacak bir irade veya yetkinlik ortaya koyabilecek mi koyamayacak mı? Bir irade koyabilecekse, mevcut zaaflarını hiçbir komplekse girmeden yerinde teşhis edip cesaretle tedavisine girişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Siyasal oligarklar türedi’

T24’ün haberine göre Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de yıl dönümü mesajında partisine sert eleştirilerle yüklenen isimlerdendi. “AK Parti’yi ‘milletin partisi’nden ‘devletin partisi’ne dönüştürenler son kertede AK Parti’yi milletten kopartarak siyasi başarısızlığa sürüklediler” iddiasını paylaşan Metiner, “AK Parti tekrar ‘milletin partisi’ olarak kendini konumlandırmalıdır” çağrısı yaptı. AK Parti’nin ‘bürokratik oligarşi’yi yıkma vaadiyle iktidara geldiğini kaydeden Metiner, “Bürokratik-memur zihniyet ne yazık ki süreç içinde renk ve kılık değiştirerek AK Parti’ye hükmeder konuma geldi. Dahası kendini milletin üstünde gören ve kendini devletlû konumunda gören ‘siyasal oligarklar’ türedi” tespitini aktardı.

Türk-İslamcı Avrasyacılık, azgın milliyetçiliğe yaradı

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu 23’üncü yıl dönümü kutlama mesajında, partisine yönelik eleştirilerle öne çıktı. Miroğlu, “AK Parti’nin ‘tuhaf zamanlarından’ geçiyoruz, bu kuruluş paradigmasından uzaklaştığımız tuhaf zamanlar” yorumunda bulundu.

“Kendi davasının peşinde değil Türkiye davasının peşinde olan AK Partililer bugün zor durumda” diyen Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şöyle devam etti: “Dıştalayıcı milliyetçiliğin Avrasyacılık sosuyla, “ Türk- İslam “senteziyle yeniden harmanlanıp siyasi alanda kullanılmasının AK Parti’ye değil, radikal milliyetçiliğe, Tuğrul Türkeş’in işaret ettiği “Azgın Milliyetçiliğe “ yaradığını görüyor ve üzülüyorlar. Bu çerçevede eğer yüzümüzü demokrasiye ve kuruluş felsefesine dönmez isek, iki milliyetçilikten( Kürt ve Türk) beslenen iki ulusal psikolojinin herkesi ve ülkemizi kuşatacağını , zaman içinde, güven duyulacak merkez sağ ve sol siyaset diye bir şey kalmayacağını görüyor ve gidişattan derin bir üzüntü duyuyorlar. Fakatsız, amasız bir muhasebeye oturmanın zamanı geldi. Muhasebeden korkmayalım, zayıflatmaz, güçlendirir.”

Haber Merkezi