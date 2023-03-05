Millete verdiğimiz sözün arkasındayız

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİNDEN AYNI MESAJ: DEMOKRASİ İÇİN BUGÜNE KADAR BİRLİKTE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI YİNE BİRLİKTE AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ.

Millet İttifakı: Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir

ANKARA - RECEP GÖREN - FATİH KARAGÖZ

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, “Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız. Yeter! Söz milletindir” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZ KAYGILANMASIN

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın” dedi.

ÜLKEYİ BU KARANLIKTAN ÇIKARACAĞIZ

DEVA Partisi, "Bu tarihi süreçte hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

AYNI AZİMLE YOLA DEVAM

SP lideri Temel Karamollaoğlu, “Her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Halkımız müsterih olsun. Milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

AKLISELİME DAVET EDİYORUZ

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalarının ardından, “Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim” dedi.

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Hep birlikte başaracağız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “ Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız! Yeter! Söz Milletindir” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha Aziz Türk Milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız! Yeter! Söz Milletindir” dedi. Uysal, maliyetini her bir vatandaşın ödediği toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı meydan okumalar, sorumluluk duygusuyla ortak bir irade koyma ihtiyacını ortaya çıkardığını söyleyedi.

Yeter! Söz Milletindir!

Uysal, “Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu Aziz Milletimize bildiriyoruz. Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Demokrat Parti’nin 1946 yılında başladığı Demokrasi, Adalet ve Hakkaniyet mücadelesinin 77. yılında, merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda, dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha Aziz Türk Milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hep birlikte başaracağız! Yeter! Söz Milletindir!” şeklinde konuştu.

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Halkımız kaygılanmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrılışı ile ilgili konuştu. Bu yola çıkarken hep “Halil İbrahim Sofrası”ndan bahsettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Çünkü ‘Bu sofraya, bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir.’ dedim. ‘Yoksa bu ülke iflah olmaz.’ dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi” diye konuştu.

Hepimizin sorumluluğu var

“Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç, aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bu sofraya ‘o oturmasın, bu oturmasın’ diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. ‘Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin.’ Bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.”

Emin olun, yeneceğiz

“Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim.” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz.

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Ülkeyi içine düştüğü bu karanlıktan çıkaracağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden, “Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye’yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları; milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük. (...) Bu iş birliğinin başarılı olmasının; ekonomik krizin derinliğinde boğulan, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yolu olduğu inancıyla hareket ettik. Türkiye’yi içine düştüğü otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunuldu.

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Aklıselime davet ediyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından; “Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin ‘biz kaybettik’ hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır. Bu kararlılıkla Gelecek Partisi’nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim” dedi.

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Millet İttifakı büyüyecek

İBB Başkanı İmamoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur” dedi.

İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından Millet İttifakı’nın halkın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birlik olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur” açıklamasında bulundu.

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Aynı çizgideyiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, “Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.” ifadesini kullandı.