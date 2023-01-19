Milleti 28 Şubat aktörlerine mahkum ettiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Babacan, “Sayın Erdoğan, dünyanın imrenerek baktığı milletimizin huzur ve refah içinde olduğu günler için değil milletimizi 28 Şubat’ın aktörleri Perinçek ve Bahçeli’ye mahkum ettiğiniz için özür dilemelisiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Babacan şunları söyledi: “Adalet için yola çıkmış parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz. Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz. Özrünüzü milletimizin kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak biz kararlıyız: Siyasete ilk adım attığımız günden beri ulaşmak için çabaladığımız özgürlüklerden, ileri demokrasiden, evrensel hukuk değerlerine olan sadakatten, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz.” Ankara - Ahmet Terzi

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