Milletimize dua ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız” ifadesini kullandı.

Ankara - Recep Gören

Dayanışma ile aşacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz” dedi.

Endişeyle takip ediyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çok sayıda ilimizi etkileyen depremle ilgili üzücü haberleri endişeyle takip ediyoruz. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızla” ifadelerini kullandı.

Allah yardımcımız olsun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “#Kahramanmaraş merkezli #deprem vesilesiyle aziz milletimize çok geçmiş olsun! Dualarımız yardım bekleyen vatandaşımızın biran evvel kurtarılması için! Allah yardımcımızdır!” şeklinde açıklamada bulundu.

Devletin sesini duyma günü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “1999’da Kocaeli depremini yaşamış bir insan olarak gerçekten çok zor bir iklim zamanında oldu; kış mevsiminde… Allah hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet etsin. Yaralılarımıza da inşallah şifa versin. Bugün, devletimizin sesini duyma günümüz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yola çıkmış ekiplere kolaylıklar diliyorum” dedi.

Yüreğimiz yandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: “En az kayıpla atlatabilmeyi ve zor durumda kalan vatandaşlarımızın da bir an evvel tahliye edilmesini temenni ediyorum. Maalesef deprem bölgesinden yüreğimizi yakan haberler peş peşe geliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Dualarımız, can kayıplarının artmaması içindir.”

Hepimiz enkaz altındayız

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından avukatları aracılığıyla “Bugün dayanışma zamanıdır. Yaralarımızı dayanışmayla saracağız. Çok çok üzgünüz. Hepimiz enkaz altındayız. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Aklımız, kalbimiz, ruhumuz sizinle. Allah’a emanet olun” açıklamasını yaptı.