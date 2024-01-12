Milletin hukukuna nasıl sahip çıkacaksınız?

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’ndan Meclis Başkanı’nın Meclis’in olağanüstü toplantı talebini reddetmesi kararına tepki gösterdi.

Yeneroğlu, “Meclis kendi meselesine sahip çıkamazsa milletin hukukuna nasıl sahip çıkacak? Meclis bir araya gelerek kendi meselesi olan bu durumu görüşemeyecekse ne kendi hukukuna ne de milletin hukukuna sahip çıkamıyor demektir Tam bir keyfilik düzeni yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Anayasa’yı tanımıyor, Meclis Başkanı Anayasa’yı tanımıyor, Yargıtay Anayasa’yı tanımıyor. Bu tam bir keyfilik düzenidir” dedi. Meclis çatısı altında zaten iktidarın belirlediği gündemin dışına çıkamadığı bir dönemde muhalefetin olağanüstü toplantıya çağırma hakkının da elinden alınmasının millet iradesine saygısızlık olduğunu ileri süren Yeneroğlu, “Muhalefetin bu yetkisini, 8 siyasi partinin, 230 milletvekilinin iradesini, çağrısını göz ardı etmek muhalefetsiz bir meclis anlayışını ortaya çıkarır. Buna kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Meclis Başkanı meclisin ülke gündemini ilgilendiren olağanüstü durumlarda toplanmasını ve olaylara müdahale gücünü engelleyemez. Tüm bu nedenlerle, İçtüzüğün 7. maddesinin bir gereği olarak bu olağanüstü toplantı bir an evvel gerçekleşmelidir” dedi.