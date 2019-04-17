Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, birleştirme tutanağının netleşeceğini belirterek “Bu netleştiği an mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Yani nikah kıyıldı, nikah defteri veriliyor” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, ölüm yıl dönümü nedeniyle Turgut Özal’ın kabrini ziyaret etti. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi; “Menderes’in ve Özal’ın temsilcisiyiz diyorlar. Kabul etmiyorum. Biz doğrularla yol yürümek zorundayız. Biz geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bugün bazı vesayetler üzerinden, baskı altında kurumlara yön vererek karar aldırma çabası var. Bir odada bavulların içinden tavşan çıkararak ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma çabasını görüyoruz.” İmamoğlu, “Binali Yıldırm’la karşılaştınız sanırım” sorusuna, “Binali Yıldırım’ı gördüm, inseydi onu kucaklardım da. Hiç kimse kaçamaz kucaklayışımdan” diye cevap verdi. İmamoğlu, ilerleyen saatlerde de kişisel Twitter hesabında AKP’li rakibi Binali Yıldırım ile karşılaştığı anda dair görüntüyü yayınladı. İmamoğlu, “Bu milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var, ben herkesi kucaklamaya hazırım” ifadesini kullandı.

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