MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI, AMA “ÇALIŞMAYA DEVAM ETSİN” TEKLİFİ AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLİRKEN, MUHALEFETE MENSUP VEKİLLER DE FİRE VERDİ.

Meclis toplandı ve dağıldı

Millet İttifakına dahil partilerin çağrısıyla Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı; ama TBMM’nin çalışmaya devam etmesi ve ekonomik krizle ilgili genel görüşme teklifi iktidar oylarıyla reddedildi. Bu sonuçta bazı muhalefet vekillerinin toplantıya katılmaması da etkili oldu.

İktidara çalışan “muhalif”ler

Tek adam rejiminin iktidar vekillerini talimatla kendi iradesine bağlayarak Meclisi işlevsizleştirdiği bir kez daha görülürken, toplantıya ve oylamaya katılmayarak bu duruma katkı sağlayan muhalefet vekillerinin tavrı büyük bir sorumsuzluk örneği olarak tepkiyle karşılandı.

***

Milletin sesine kulak vermediler

TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin vergilerdeki artışlar ve ekonomik krizle ilgili genel görüşme y apılması önergesi ve yasama çalışmasına devam edilmesi talebi AKP-MHP’nin oy çokluğuyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda; muhalefetin, vergi oranlarının iktidar tarafından yükseltilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla verdiği genel görüşme önergesi ile muhalefetin TBMM’nin çalışmalarına devam etmesi önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. TBMM, 1 Ekim 2023 tarihine kadar tatile girdi.



Muhalefet milletvekilleri olağanüstü toplantıya tam kadro katılsaydı, AKP-MHP’nin red oylarını geçecek bir sayıya ulaşılabilirdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Bu sonuca göre, çalışmalara devam edilmesine yönelik önergeler kabul edilmemiştir. Gündemde bulunan konuları sırası ile görüşmek için Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” dedi.

Vatandaş ekonomik kıskaçta mahsur kaldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin ekonomi politikalarındaki başarısızlığı akademi literatüründe incelenmesi gereken bir vaka olarak tarihteki yerini alacaktır. Çünkü hem faiz yükselterek hazinenin üzerindeki yükü artıran hem de döviz kurunu kontrol edemeyerek enflasyonu azdıran dünyadaki yegane hükümetsiniz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları maalesef kendi hükümetlerinin bilinçli politikaları sonucunda ikili bir ekonomik kıskacın içinde adeta mahsur kalmıştır” ifadelerini kullandı.

En temel ihtiyaçlar bile borçla alınıyor

Dervişoğlu şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını idame ettiremediği, hane halkının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Ek vergileri vatandaşın gelirine göre değil sermayenin talebine göre dayatan rantçı bir düzenin tahakkümü altındayız. Eğer gerçekten vicdanlı olsaydınız ek vergileri ve mali külfetleri vatandaşlarımızın gelir dağılımına göre tanzim ederdiniz.”

Garibana hesap ödeten anlayışı reddediyoruz

Genel Kurul’da söz alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Torba yasayla birlikte toplam 1,9 trilyon lira ilave para toplanacak. Kimden? Memduh amcadan, Sadriye teyzeden, Abdullah enişteden, Hasan’dan, Ayşe’den, Rabia’dan, Fadime’den... Gerekçe, asrın felaketi deprem. Depreme gidecek para 527 milyar lira. Toplanacak paranın yüzde 27’si depreme, geri kalanı sizin iş bilmez, liyakatsiz ya da seçim ekonomisine dayalı kötü yönetimimizin sonundaki borçlara gidecek. Dört liranın bir lirası depremzedeye, dörtte üçü saray rejimine gidiyor. Saray rejimi ‘ben yaptım, ben ettim, ben yedim, hesabı garibanlar ödesin’ diyor. Biz bu garibana hesap ödeten, yoksulu bir kenara iten anlayışı kökünden reddediyoruz” dedi.

Ankara - Anka

***

Emeklilere verilen zamlar yetersiz

İktidarın TBMM’de kabul edilen ek bütçeye gerekçe olarak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri gösterdiğini ileri süren Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Madem tüm bu ekonomik çöküşün sebebi depremdi, neden depremin ardından bu kanunu TBMM’ye getirmediniz de şimdi getirdiniz? Çünkü deprem bahane. Gerisi lafügüzaftan ibaret” sözlerini sarf etti. Özdağ, “İktidardan beklentimiz şudur: Bu zamların, özellikle MTV’den akaryakıta kadar bütün bunların geri alınmasını talep ediyoruz. Emeklilere verilen zamlar yetersiz, seyyanen zamların verilmesini talep ediyoruz. Gelin bu kanunu çıkartalım” dedi.

***

İktidar pişkinlikte zirve yaptı

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Toplumun yüzde 50’sinden fazlasının asgari ücretle çalıştığı Türkiye’de insanlar en temel ihtiyaçlarını borçlanarak karşılamak durumunda kalıyor” dedi.

“İktidar pişkinlikte zirve yapmış durumda.” diyen Beştaş, şöyle devam etti:

“Benzini, yapılan zamlarla bir gecede 28 liradan 34 liraya çıkaran iktidar, sonra da çıkıp ‘Akaryakıt Avrupa’nın en ucuzu.’ diyor. İktidar halkın ekonomiyi bilmediğini sanıyor ya da alay ediyor. Bence alay ediyor. Her şey ortada. Kimseyi kandıramayacaksınız. Avrupa’da ortalama ücretle yaklaşık ayda 40 depo benzin alınabilirken Türkiye’de ortalama ücretle sadece 5 depo alınabiliyor. Bu kıyası sizler de yapabiliyorsunuz. Pandoranın kutusu açıldı ve bunu gizleyemiyorsunuz. Bu kutunun içinde yoksulluk ve sefalet var. Hayat pahalılığı tavan yapmış, yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayanmışken sermaye sınıfı karlarına kar eklemeye devam ediyor. Bu zamlara alışmayacağız, bunun karşısında susmayacağız.”

***

Meclis’te reddettiler, Saray’da konuştular

TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin ekonomi gündemiyle genel görüşme önerisini reddeden iktidar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi zirvesi düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alındı.

Haber Merkezi