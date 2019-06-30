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30 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Milletin vicdanından koptular

30 Haziran 2019, Pazar 17:44
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bir seçimde beka kaygısından bahsedip bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ettikten sonra diğer seçimde İmralı’ya başvurmak milletin vicdanından kopuştur” dedi.

Yeni parti kuracağı konuşulan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükûmet ve AKP’ye dönük olarak eleştiri ve tavsiyelerde bulundu. Davutoğlu, AKP’nin bir kişinin partisi olmadığını söyleyerek, “Kimse bizi kitlelerin ruhundan ahlakından soyutlayamaz ve ayıramaz” ifadesini kullandı. Elazığ Gönül Dostları Buluşması’nda konuşan Davutoğlu, 31 Mart’tan 23 Haziran’a giden süreçte AKP’nin beka eksenli söylem değişikliğini değerlendirdi. Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin kaybedilmesinin nedenini, “Ak parti 800 bin oyla tekrar kaybetmişse, bunun sorumlusu eylemde söylemde ahlakta siyasî hayatta ciddî savrulmalara sebep olanlardır” olarak açıkladı.

ÇÖZÜLMEYİ DURDURAMAZSINIZ

Bugün susma vakti değildir. Kapalı kapılar ardında konuştuğumuz kapı önlerinde gerçekleri susma vakti değildir. Ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Tabanda büyük kitleler kopmaya başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız. Gelin muhasebe yapalım. Bizim meselemiz parti isminden bağımsız olarak, çağdaş bir ülkede yaşamak. Yalvarıyorum gelin konuşalım. Vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün değildir. Eğer 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden sonra ülkede büyük ölçüde siyasi ve ekonomik tablo değişmemişse bunun sebebi milletin vicdanından kopuştur. Bizi eleştirenler düşünmek zorunda. Bir seçimde beka kaygısından bahsedip bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ettikten sonra diğer seçimde İmralı’ya başvurmak milletin vicdanından kopuştur. Bu kopuşu çözmedikçe herhangi bir toparlanma olamaz. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var.”

Ne yanlışlar yaptık ki parti geriledi?

Davutoğlu’nun konuşmasının bir bölümü şöyle;  “Türkiye’deki iç siyasetinde çok kritik eşiklerden geçtiğimiz bir dönemde bulunuyoruz. Çok daha fazla konuşmamız, birleşmemiz, halleşmemiz lâzım. Bir muhasebe etmeliyiz. Krizler muhasebeyi bitirir. Muhasebeler, yüzleşmeler krizlerin nihai ilacıdır. Korkmadan, çekinmeden kimin ne diyeceğini düşünmeksizin birbirimizle konuşmak durumundayız. Ciddî savrulmalar dedim, evet, maalesef son üç yıl içinde hem siyasetin temeline oturan değerler anlamında, hem iç siyaset, siyasetin arkasındaki değerler anlamında, hem Ak Parti’nin kuruluş ilkeleri bağlamında bu kadroları iktidar yapan o ilkeler ve temelindeki savrulmalar anlamında çok ciddi değişimler ve bir anlamda odak kaymalarıyla karşı karşıyayız. Onun için sizlerle istişare yapacağız. Sizleri dinlemek istiyorum. Sorulması gereken soru ne yanlışlar yaptık ki parti bu banda geriledi ve bir kopuş yaşandı?”

 

Haber Merkezi

Etiketler: davutoğlu
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