“TUTUKLU YARGILAMAYI OLAĞANLAŞTIRANLAR KONU İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUMUZA YAPILANLAR OLUNCA TUTUKSUZ YARGILAMAYI TERCİH ETMİŞ.”

VİCDANSIZLAR ANLAMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elmalı’daki çocuk istismarında faillerin bırakılmasına tepki gösterdi: “Tecavüze uğrayan çocuklarımızın, kadınlarımızın faillerinin serbest bırakıldığı, buna karşılık gazetecilerin darp edildiği bir Türkiye. Elbette şaşırmadık. Çocuklarımız çizerek anlattı. Vicdansızlar anlamadı. Milletin vicdanıyla oynamayın.”

VİCDANLAR İSYANDA

Çocuk istismarıyla suçlananlar tutuksuz yargılanmak üzere bırakılırken, 80 yaş ve üzeri hasta mahpusların bütün çağrılara rağmen içeride tutulmaya devam edilmesi ve son olarak Ayşe Özdoğan’ın, ağır kanser hastası olmasına rağmen, hakkındaki ceza Yargıtay’da onanıp hapse girme durumuyla karşı karşıya bırakılması vicdanları isyan ettiriyor.

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Milletin vicdanıyla oynamayın

Antalya Elmalı’da cinsel istismar faili anne ve üvey babanın serbest bırakıldığı davaya yönelik tepkileri kürsüye taşıyan Akşener, “Milletin vicdanıyla oynamayın” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Antalya Elmalı’da cinsel istismar faili anne ve üvey babanın serbest bırakıldığı dâvâyla ilgili konuşan Akşener, “6 ve 9 yaşlarında iki küçük yavrumuzun yaşadığı korkunç olayları biliyorsunuz. Tanıklar adlî tıp raporların rağmen aylar önce tahliye edilmişler. (...) Tecavüze uğrayan çocuklarımızın, kadınlarının faillerinin ha bire serbest bırakıldığı hukuk sisteminde buna karşılık öldüresiye dayak yiyen milletvekilleri, gazetecilerin serbest dolaştığı bir hukuk sistemiyle yönetilen böyle bir adaletsizlikle yürütülen bir Türkiye! Elbette şaşırmadık. Bu insanlıktan yoksun kararda pay sahibi olan herkesi Allah’a havale ediyorum, milletime şikâyet ediyorum. Hukuka ve adalet sistemine güvenimizin pamuk ipliği hale getirildiği bu dönemde bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Çocuklarımız çizerek anlatmışlar anlaması gereken vicdansızlar anlayamamış. Buradan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidarı uyarıyorum milletin adalet duygusu ve vicdanıyla sakın oynamayın” dedi.

Şu sorumsuzluğa bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Devlet geleneğimizden bir türlü feyizlenemeyen Sayın Erdoğan Kanal İstanbul’a karşı durduğumuz için, bu yanlışa ortak olmayı düşünenleri uyardığımız için çok sinirlendi ve dedi ki ‘O parayı sizden söke söke alırlar.’ Bunu söyleyen bu ülkenin cumhurbaşkanı. Milletin adamı meğersem tahkimin avukatıymış. Ya arkadaş bugüne kadar ha bire kandırıldın bu defa sen milleti kandırdın ne yapacağız şimdi! Şuursuzluğa bakar mısınız. Beşli çetenin ve yabancı şirketlerin avukatlığına soyunan şu sorumsuzluğa bakar mısınız! Sizden dediği kim, milletin ta kendisi. İbretlik gerçekten. Ama parantez içi sandık ne gelirse gelsin seçimden yenilerek çıkacağını anlamış diyor ki sizden. Küçük ortak hiç durur mu, elbette durmaz. Dünkü grup Konuşmasında hiç utanmadan Türk milletin parasına çökecek firmaları hukuki güvence altına alalım dedi. Bu nasıl bir utanmazlık vicdansızlıktır. Bu nasıl bir işbirlikçiliktir” ifadelerini kullandı.