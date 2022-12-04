MERKEZ BANKASI BAŞKANI, MİLLETVEKİLERİNE KKM’NİN MALİYETİYLE İLGİLİ BİLGİ VERMEYİNCE, MUHALEFET PROTESTO EDEREK SALONU TERK ETTİ.

MECLİS İRADESİNE İPOTEK KONULUYOR

TBMM Bütçe Komisyonu tarafından Kur Korumalı Mevduat’ın maliyeti ile ilgili bilgi vermesi için davet edilen Merkez Bankası Başkanı, “bilgi vermesinin kanunen mümkün olmadığını” söyleyince, muhalefet partilerinin temsilcileri, “TBMM’nin iradesine ipotek konuluyor” diyerek sert tepki gösterdi ve salonu terk etti.

BÜROKRATİK VESAYET GELDİ

İYİ Parti’li Cinisli, “Bugün askerî vesayet yerine bir bürokratik vesayet gelmiştir” derken, CHP'li Kuşoğlu, “Bir milyon kişiye 85 milyon kişinin ödediği paranın hesabını sormak, milletin vekilleri olarak bizim görevimizdir. Milletten neyi saklıyorsunuz?” diye konuştu. HDP'li Turan da, “Bürokratik darbe ile karşı karşıyayız” dedi.

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Milletten neyi saklıyorsunuz?

Muhalefet milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun KKM uygulamasının maliyetini açıklamayı reddetmesine tepki gösterdi.

İYİ Parti’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, komisyonda sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının maliyetini açıklamayı reddetmesine tepki göstererek salonu terk etti. Yılmaz ve Cinisli, Kavcıoğlu’nun tavrını ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Yılmaz, “Geldiğimiz nokta itibarıyla millet adına sorduğumuz soruya cevap alabilmiş değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanununda, yasasında böyle bir şey söz konusu değil. Merkez Bankası her gün karını da zararını da hesaplıyor. Anında her şeyi ortaya çıkartabilir. Ama böyle bir mazeretin arkasına sığınarak bunu açıklayamayacaklarını söylediler. Mademki bunun böyle olduğuna inanıyorsunuz biz gizli bir toplantı istiyoruz, bu gizli toplantıda milletin milletvekiline, Meclis’ine bu bilgi verilmeli dedik, bunu kayda geçirdik ve ondan sonra burada kalmanın bir faydası yok çünkü istediğimiz bilgiyi alamayınca neye göre tartışma yapacağız o da belli değil. O nedenle komisyonu terk ettik” dedi.

Meclise itibar suikastı yapıldı

Naci Cinisli ise şunları söyledi: “Çok üzgünüm, bugün tekrar Meclisimize bir itibar, bir haysiyet suikastı yapıldı. Biz askeri vesayetten kurtulduk diyoruz, askeri vesayetin sıkıntılarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti senelerce yaşadı. Fakat bugün askeri vesayet yerine bir bürokratik vesayet gelmiştir. Bugün bir bürokratik vesayet altında siyaset eziliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesine ipotek konuluyor. Bundan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum milletin emanetini alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hakkıyla taşımaya çalışan bir milletvekili olarak. Burada sorulan sorulara cevap verilmemesini kınıyorum. Milletvekilimiz Durmuş Yılmaz’ın bir teklifi oldu: ‘Gizli oturum yapalım, gizli oturumda bu rakamları bize açıklayın’ diye. Bu rakamları açıklayamamaları ayıplarını örtme çabasıdır, başka bir şey değildir. Bütçeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toplanan vergilerinden bir azınlığa sermaye aktarımı yapılıyor KKM denen uygulamayla. Biz buna da karşıyız hem ekonomik olarak hem de vicdani olarak yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu toplantıyı da terk etmekten başka bir çare bulamadık.”

Ekonominin altında saatli bir bomba var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rıdvan Turan da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun komisyonda yaptığı sunumda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının bankaya maliyetini açıklamamasına tepki göstererek toplantıyı terk etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Bir milyon kişiye 85 milyon kişinin ödediği paranın hesabını sormak, milletin vekilleri olarak bizim görevimizdir. Bunu sormak istedik. Maalesef bu konuda hiçbir bilgi verilmediği gibi, bunun yasak olduğunu, veremeyeceklerini söylediler. Biz gizlilik varsa, gizli oturum talep ederiz, yaparız. Milletten neyi saklıyoruz? Nesini milletten saklıyoruz, buna nasıl evet diyebiliriz. Devletin nesini milletten saklıyoruz biz. Bunu nasıl savunabiliriz” dedi. Turan ise, “Bürokratik vesayet hatta bürokratik darbe ile karşı karşıyayız. Türkiye ekonomisinin altında bir saatli bomba var. Bu bombanın patlayıp patlamayacağını, patlayacaksa ne zaman patlayacağını milletin temsil yeri olarak ifade edilen Meclis’te milletvekilleri, halkın temsilcileri bilmiyor, öğrenemiyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka