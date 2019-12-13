Milletvekili desteği veririz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?” sorusuna, “Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim” cevabını verdi.

Akşener, “Bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim. Prensip olarak evet derim. Kamuoyu nasıl karşılar onu bilmiyorum. Siz bir şey talep edip karşılık aldıysanız benzer bir durumda olan başka bir yapıya da onu yapmak zorundasınız. Prensip bu” ifadelerini kullandı.

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