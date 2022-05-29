Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde Anadolu Ajansı’nın yaptığı haberi eleştirerek, “Eski AA Yönetim Kururu Üyesi olarak tamamlayalım. 27 Mayıs darbesini Milli Birlik Komitesi yaptı demek yetmez. Kimdi bu MBK üyeleri?” diye sordu.

“Darbeyi yapan 38 kişiyi adıyla, sanıyla, rütbeleriyle yazalım. Dikkat çeken isimler var çünkü” diyen Uzan, aralarında Cemal Gürsel, Fahri Özdilek, Sıtkı Ulay, Cemal Madanoğlu, İrfan Baştuğ, Alparslan Türkeş, Suphi Karaman’ın da bulunduğu 38 ismi sosyal medya hesabından paylaştı. Ankara - Fatih Karagöz

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