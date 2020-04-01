'Milli Dayanışma Kampanyamızda 552 milyon 529 bin lira toplandı'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'http://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."
AA