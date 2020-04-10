"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Milli 'Drone Savar Kalkanı' test edildi

10 Nisan 2020, Cuma 11:00
Drone kaynaklı tehditlere karşı tüfek tipi drone savarlar üretip kullanıma sunan Harp Arge, ürünlerine Elektromanyetik Drone Savar Kalkanı'nı ekledi.

Drone savar sistemleri alanındaki yetkinliğini artıran Harp Arge AŞ, milli "Drone Savar Kalkanı" geliştirdi.

Türkiye'nin ilk drone savar sistemlerini üreten Harp Arge AŞ, geçen sürede tüfek tipi ilk ürününe, geliştirdiği anten teknolojisiyle 2,5 kilogram ağırlığında 3 kilometre mesafede etkili ES-60 Elektromanyetik Silahı'nı ekledi.

Alınan bilgiye göre, şirket, bu ürünleri ortaya koyarken, farklı ihtiyaç ve kullanım alanlarını dikkate alarak tüfek tipi sistemlere ek çözümler üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar sonunda da Es-240 Elektromanyetik Drone Savar Kalkanı ortaya çıktı.

Sabit alan koruması için geliştirilen sistem, kurulduğu alana 2 kilometre mesafeye kadar drone yaklaştırmıyor.

360 derecelik koruma kalkanı oluşturan Drone Savar Kalkanı tamamen milli anten yapısı kullanıyor.

Geliştirilen elektronik harp başlıklarıyla dışa bağımlılığı ciddi oranda azaltan Harp Arge, bünyesinde yer aldığı Ekba Holding'den aldığı yatırımla seri üretim çalışmaları yürütüyor.

Drone Savar Kalkanı aynı zamanda araç üzerine de konuşlanabiliyor. Böylece VIP koruma araçlarına olası bir kamikaze drone saldırısının önüne geçmesi planlanıyor.

Emniyet birimleri test etti

Bölücü terör örgütü tarafından 10 Kasım 2018'de Şırnak Valiliğine düzenlenen drone saldırısından sonra Drone Savar Kalkanı geliştirme kararı alan Harp Arge, 1 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından sistemi tamamladı. İlk testleri emniyet birimleri tarafından yapılan sistem, profesyonel kullanıcılardan tam not aldı.

Teknoloji transferiyle drone radarları üretimi altyapı çalışmalarını tamamlayan Harp Arge, üretmiş olduğu Drone Savar Kalkanı'nı da radar sistemlerine uyumlu hale getirdi. Radar sistemlerinden alınan bilgilerle otomatik olarak çalışacak Es-240 Drone Savar Kalkanı, droneların korunan alana girmesine izin vermeyecek.

AA

Okunma Sayısı: 53
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB'den yeni tedbir

    AB'den Filistin'e 71 milyon avroluk Kovid-19 yardımı

    Kızılay'dan vatandaşlara kan bağışı çağrısı

    Uygulama aktifleştirme tuzağına dikkat!

    Yapboz satışları katlandı

    Kovid-19 dünya genelinde 1 milyon 607 bin kişiye bulaştı

    Türkiye'den İngiltere'ye de tıbbi yardım gönderildi

    İmmün plazma tedavisinden müjdeli haber

    Dünya genelinde 350 bini aşkın kişi iyileşti

    Yoksulluk daha da artabilir

    Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem

    Bu fırsat kaçmasın

    Robotlara yol açıldı

    Adaletsizliği derinleştirmeyin

    Korona ihracatı da vuruyor

    KHK’lıya ikinci etapta evet

    İşçiyi işten çıkarmayın

    Allah’a hesap vereceğiz

    Hafter milisleri yine Kovid-19 hastanesini hedef aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu fırsat kaçmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve demokrasi mücadelesi
    Genel

    Adaletsizliği derinleştirmeyin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’nın siyaseti Erdoğan’la devam ediyor
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası” âdil ve insaflı olmalı…
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın açtığı duâ musluğu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Bir sadâkat kahramanı: Zübeyir Gündüzalp
    Faruk ÇAKIR

    Rehavete yer yok
    Şemseddin ÇAKIR

    Hasbünallahü ve ni’mel vekil-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.