“Millî Görüş lideri” Asiltürk’ten Taliban’a destek

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı ‘kongre’ harekâtı başlatan SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, kendisini “Millî Görüş Hareketi lideri” olarak nitelendirdi.

Asiltürk ayrıca, Kabil’i ele geçiren Taliban’ı “Afganistan’ın meşrû yönetimi” olarak tanımlarken, “Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan’dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

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