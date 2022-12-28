Milli Güvenlik istismarı ile demokrasi ve hukuk iğdiş edildi

İYİ PARTİLİ SEZGİN: SULTANVARİ REJİMLE DEMOKRASİDEN UZAKLAŞTIKÇA MİLLî GÜVENLİK SORUNU DA BÜYÜYOR.

MİLLî GÜVENLİK TAHRİP OLDU

Emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin: “Ülkemizde millî güvenlik kavramını ve meydana getirdiği hissiyatı iç siyaset saikiyle istismar edip, demokrasiyi ve hukuku iğdiş etme anlayışı hâkim hale gelmiştir. İktidarın politikalarıyla millî güvenliğimiz de tahrip olmuştur.”

TOTALİTERLİK VE DESPOTLUK

“Sultanvari bir rejim içinde totaliterliğe doğru kaydığımız apaçık ortadadır. Cumhuriyetin değerleri ve demokrasi tahrip edildikçe, despotluk öne çıktıkça, sistemik bir millî güvenlik sorunu oluşturulmakta ve büyütülmektedir. Ülkenin keskin bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı vardır.”

***

Millî güvenlik istismarı ile demokrasi ve hukuk iğdiş edildi

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, “Ülkemizde millî güvenlik kavramını ve yarattığı hissiyatı iç siyaset saikiyle istismar edip, demokrasiyi ve hukuku iğdiş etme anlayışı hâkim hale gelmiştir” dedi.

Emekli Büyükelçi ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin “İktidarın, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağı iddiası, mevcut anlayışla boş bir vaat” değerlendirmesinde bulunuyor. Türkiye’nin itibarının yükselmesi için keskin bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Karar’da “Kapsayıcı bir milli güvenlik anlayışı ve Türkiye’nin karnesi” başlıklı bir yazı kaleme alan Sezgin, “AK Parti iktidarının 20 yıldan beri milli güvenlik alanındaki başarısızlığı apaçık ortadadır. İktidarın tutumunun ve politikalarının ülkede ve bölgede istikrar üretme, öngörme ve önleyici olma yeteneklerinin zayıflaması ile birlikte milli güvenliğimiz tahrip olmuştur. Ekonomi, hukukun üstünlüğü ve uluslararası itibar gibi pek çok alanda iktidarın karnesi başarısızlıklarla doludur. Ekonomide beklentilerin çok gerisinde kalınmıştır. Önceki dönemleri aşan bir başarı elde edilemediği gibi, pek çok gösterge önceki dönemleri aratır hale gelmiştir. AK Parti iktidarı süresince büyüme oranı kendinden önceki dönemlerin 10 ve 20 yıllık serilerinin büyüme oranlarının altında kalmıştır” dedi.

Tek adam rejiminin bir sonucu

Sezgin, şunları söyledi: “Son yıllardaki performans düşüklüğü pandemiden ziyade tek adam rejiminin bir sonucudur. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir. Bir milli güvenlik unsuru olarak çevre politikalarının hazin durumu da ortadadır. Milli güvenliğin önemli bir diğer unsuru olan demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında da durumumuz ne yazık ki berbattır. Toplumun huzuru ve vatandaşın erinci açısından gerekli olan bu değerler, milli güvenlik anlayışı içinde büyük duyarlılıkla korunması gereken varlıklardır. Keza bunları taşıyan kurumlar da özenle korunmalıdır. AK Parti iktidarı döneminin bütününe bakıldığında bunun tam tersi yaşanmıştır, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, demokrasi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri geriledikçe gerilemiştir. Ülkemizde milli güvenlik kavramını ve yarattığı hissiyatı iç siyaset saikiyle istismar edip, demokrasiyi ve hukuku iğdiş etme anlayışı hâkim hale gelmiştir.”

Güvenilirliği sarsıyor

Sezgin, “Sultanvari bir rejim içinde totaliterliğe doğru kaydığımız apaçık ortadadır. Cumhuriyetin değerleri ve demokrasi tahrip edildikçe, despotluk öne çıktıkça, sistemik bir milli güvenlik sorunu yaratılmakta ve büyütülmektedir. Ekonomimizdeki çöküş, otoriter sultanvari rejim, insan hakları ve temel özgürlüklerdeki ağır ihlaller, kara para aklama olayı gibi yüz kızartıcı eylemler, yerel ve yabancı mafyaların görünürlüğünün artması, maalesef Türkiye’nin uluslararası imajını ve güvenilirliğini sarsmakta, itibarını aşındırmaktadır. Bunu uluslararası ilişkilerdeki savrulmalar ve bedava hoyratlıkların etkisini ekleyerek düşünmek gerekir. Yani, uluslararası medyada mevcut iktidara yönelik yoğun eleştirileri sırf Türkiye düşmanlığı olarak okumak yanlıştır. Hâlbuki iktidar çevreleri, uluslararası saygınlığımızın aşındığını kabul etmek bir yana, son dönemde özellikle iktidarın ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın itibarının yükseldiğini öne sürmektedirler. Evet, Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemine ilişkin farkındalık, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler doğrultusunda doğal olarak artmıştır. Ancak jeopolitik anlamdaki bu kazancın, ülkenin itibarına ve saygınlığına katkısı yoktur” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi