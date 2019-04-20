Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Hakkari'de sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Bölgedeki terörle mücadele operasyonları hakkında son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye-Irak sınır hattında dün gece çıkan çatışmaya ilişkin de brifing aldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BİR KEZ DAHA NE KADAR KALLEŞ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmaya ilişkin, "İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren ve bitme noktasına gelen terör örgütü, Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz bir gecede üs bölgemize saldırarak bir kez daha ne kadar alçak, hain ve kalleş olduğunu göstermiştir." dedi.