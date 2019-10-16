Milli Savunma Bakanlığı: 637 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 637 olduğu bildirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

Teröristlere ait tüneller bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

İlçede YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanırken, hakimiyet alanı ilçenin doğusuna doğru genişliyor.

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetleri ve tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait tüneller bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.