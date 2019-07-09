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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

09 Temmuz 2019, Salı 15:08
Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde bugün askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Üsteğmen Kargın'ın şehit düştüğü haberi babaevine ulaştı

Şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesindeki babaevinde yas var.

Dalaman ilçe merkezindeki Seyfettin İnce Caddesi'nde oturan Muammer Kargın ve eşi Sadet Kargın'a üsteğmen oğullarının şehit olduğu haberini İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan ile beraberindeki askeri yetkililer verdi.

Türk bayrakları asılan eve hemen sonra gelen Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da şehidin ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. 

Konya'da 2015 yılında teğmen olarak göreve başlayan şehit Kargın'ın bekar olduğu ve 2 kız kardeşinin bulunduğu belirtildi.

Şehit Uzman Onbaşı Mertoğlu'nun acı haberi babaevine ulaştı

Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki babaevinde yas var.

Şehit Mertoğlu'nun acı haberi, Bağsaray köyünde oturan babası Hüseyin Ali ile annesi Ayşe'ye, Çeltikçi Kaymakamı Abdullah Özübek ile beraberindeki askeri yetkililerce verildi.

Türk bayrakları asılan eve gelen Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, şehidin ailesine taziyede bulundu. 

Şehit Mertoğlu'nun bekar olduğu ve bir kız kardeşinin bulunduğu belirtildi. 

AA

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