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28 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de rejim mevzileri ateş altına alındı

28 Haziran 2019, Cuma 01:40
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçlerinin gözlem noktasına saldırısı sonrası rejim mevzilerinin, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği, bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya'nın Ankara Ataşesi Genelkurmay Başkanlığına çağrıldı

Açıklamada, "Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir." denildi.

Durumun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Rejim mevzileri, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı

Olayı müteakip saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı duyuruldu.

AA

Etiketler: msb, idlib
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