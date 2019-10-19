"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin GB'den çıkışı yakından takip ediliyor

19 Ekim 2019, Cumartesi 23:00
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saat içerisinde Güvenli Bölge'den çıkmasının yakından takip edildiği bildirildi.

 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir."

AA

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim
    📷

    Karikatürler

    Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin GB'den çıkışı yakından takip ediliyor

    Gıda israfını önlemek elimizde

    Gözler Soçi’de

    Cevap bekleyen sorular

    Hilede, ağır cezalar şart

    "Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz''

    Erdoğan'dan '120 saat' açıklaması

    "Kudüs Şairi" ebediyete uğurlandı

    Oyunla, olimpiyat madalyasına uzandı

    Mutabakata YPG uymuyor

    Haydarpaşa ihalesine İBB’den itiraz

    Japonya, ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldı

    'Bilge Kral' dualarla yadediliyor

    Erozyonla mücadeleye son mu?

    MSB: YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

    Türkiye’yi hassas bir süreç bekliyor

    Şili de karıştı: 'Acil durum' ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuk, kanun, yargı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın dili
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida - 3
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti reddediyoruz, kralcıyız!
    Mehmet KARA

    Suriye bataklığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Abdurrahman AYDIN

    Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî - 3
    Adnan NACİR

    My name...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.