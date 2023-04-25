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26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Milyonlar harcanan çadırkente tahliye

25 Nisan 2023, Salı 17:00
Depremzedeler için Diyarbakır’da kurulan ve yeri nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının karşı çıktığı çadırkentin tahliye edilmesine başlandı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Silvan yolu üzerinde, Dicle Nehri kıyısında kurulan çadırkentin konumu eleştirilmişti. Sivil toplum kuruluşları, Dicle Nehri üzerindeki barajlarda yaşanabilecek olumsuzlukta çadırkentin sular altı altında kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Uyarılara rağmen çadırkentin yeri değiştirilmedi. Alt yapısının tamamlanmasının ardından çadırlar kuruldu. Çadırkentin dışına trafik ışıkları konulurken, belediye toplu taşıma seferlerine başladı. Ancak 15 Mart’taki aşırı yağışlar nedeniyle çadırlar sular altında kaldı. Bunun üzerine Diyarbakır Valiliği, çadırkentte kalan 450 depremzede aileyi tahliye etmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi

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  • Toygar

    26.4.2023 08:26:57

    "..Mart’taki aşırı yağışlar nedeniyle çadırlar sular altında kaldı. Bunun üzerine Diyarbakır Valiliği, çadırkentte kalan 450 depremzede aileyi tahliye etmek zorunda kaldı." Sen uçak gemimize baksana, togg a bak togg a :)) Hayırsız bu insanlar... Ekmeğini veriyorsun, dediklerine bak şimdi cık cık!..

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