Milyonlar harcanan çadırkente tahliye

Depremzedeler için Diyarbakır’da kurulan ve yeri nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının karşı çıktığı çadırkentin tahliye edilmesine başlandı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Silvan yolu üzerinde, Dicle Nehri kıyısında kurulan çadırkentin konumu eleştirilmişti. Sivil toplum kuruluşları, Dicle Nehri üzerindeki barajlarda yaşanabilecek olumsuzlukta çadırkentin sular altı altında kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Uyarılara rağmen çadırkentin yeri değiştirilmedi. Alt yapısının tamamlanmasının ardından çadırlar kuruldu. Çadırkentin dışına trafik ışıkları konulurken, belediye toplu taşıma seferlerine başladı. Ancak 15 Mart’taki aşırı yağışlar nedeniyle çadırlar sular altında kaldı. Bunun üzerine Diyarbakır Valiliği, çadırkentte kalan 450 depremzede aileyi tahliye etmek zorunda kaldı. Haber Merkezi

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