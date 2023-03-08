Milyonlarca depremzede çadırda - Depremlerin bilançosu ağırlaşıyor, hasar giderek artıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir ay geçti. Yaklaşık 13 milyon vatandaşın yaşadığı bölgeden gelen her yeni haber depremlerin yol açtığı hasarın giderek arttığını gösteriyor.

VOA Türkçe farklı resmi kurumların ve yetkililerin, depremin farklı alanlarda neden olduğu hasarlara ilişkin yaptığı açıklamaları derledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 4 Mart’ta yaptığı açıklamaya göre, enkazda ve hastanelerde ölenlerin sayısı 45 bin 968.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 481 bin konutun acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğunu söyledi.

1,5 milyon afetzede çadırlarda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 Mart’taki açıklamasında, tüm deprem bölgesinde 332 çadır kent alanı oluşturulduğunu, 370 bin 482 çadırın kendileri tarafından kurulduğunu söyledi. Soylu, “Sahadan aldığımız bilgi bunun 400 binin üzerinde olduğudur. Toplam 1,5 milyon afetzede çadırda konaklamaktadır” dedi.

4 milyon kişi evini terk etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2 Mart’taki konuşmasında bölgede 4 milyon 100 bin kişinin evini terk ettiğini duyurdu. Erdoğan, “Bugüne kadar 3,3 milyon kişinin bölge dışına çıktığı, 800 bin kişinin köylerine gittiği belirlendi” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 Mart’ta yazılı bir açıklama yaparak depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını duyurdu.

Depremzede esnaf endişeli

6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen 11 ilden biri de Kahramanmaraş’tı. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem nedeniyle işyerleri yıkılan ve maddi zararları milyonları bulan esnaf, yaklaşan ödemelerini beklerken, bir yandan da yetkililerden belirsizliğin son bulması için açıklama bekliyor. Deprem sırasında hem evi hem de işyeri çöken giyim mağazası sahibi Oğuz Kaya VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Bugün depremin üzerinden 3-4 hafta geçti boş boş bekliyoruz. Yetkililerden bir açıklama yapılsa ne yapacağımızı bileceğiz. Eğer bu belirsizlik 1 ay daha sürerse mecburen şehrimizi terk edeceğiz’’ dedi.

Haber Merkezi

***

Duadan başka birşeyim yok

Hatay’da yaşayan depremzede Halil İbrahim Masaracıoğlu, annesi ve eşini kaybettiği enkazların önünde, Berat Kandili’nde dua etti.

Annesini ve eşini depremde kaybettiğini belirten Masaracıoğlu, şöyle devam etti: “Burası yerle bir oldu. Annemi ve eşimi kaybettim, yalnız kaldım. Kurban olduğum Allah inşallah bir daha da böyle felaketi yaşatmaz . Onun için ellerimi açtığım her gün dua ediyorum. Milletime, vatanıma zarar ziyan gelmesin. Öksüz kalanlara da Allah sabırlar versin. Enkaz altından çıkanlara Allah şifa versin. Yerlerini kaybetmişlere Allah yardım etsin. Yani ne diyeyim duamdan başka bir şeyim yok.” Hatay - aa

***

Desteklerin sürmesi gerek, hayatımız söndü

Antakya, depremin üzerinden bir ay geçtikten sonra halen bu “kâbusun” etkilerini yaşıyor. BBC Türkçe’ye konuşan depremzedeler, depremin ilk haftalarına göre bölgeye gelen yardımın gözle görülür biçimde azaldığını anlatıyor. 20 gündür iki çocuğuyla birlikte Defne’de bir çadır kentte kalan depremzede Figen Gülen, “Bazen durup düşündüğüm zaman, ölenler mi kurtuldu kalanlar mı? Bu o kadar acı ki... Yani ölmeyi çok istedim, çıktıktan sonra ölmeyi çok istedim. Yani ölmek çok büyük bir lüks şu an biliyor musunuz? Duygularımı nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Dilim dönmüyor. Ağzımdan yanlış şeyler çıkmasından da korkuyorum. Bize yapılan desteklerin sürmesi gerekiyor. Bizim hayatımız söndü. Yani sadece evlerimiz değil işlerimiz de bitti, canlarımız da gitti.” diyor.

Her gün su sırasına giriyoruz

Hatay’daki çadır ve konteynır kentlerin kapasitesi, tüm ihtiyacı karşılamaya yeterli değil. Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi’nde yaşayan Aynur Eskiocak ve ailesi, depremde bir bölümü yıkılan evlerine giremedikleri için bahçelerine kurdukları çadırda yaşıyor. Ailenin yaşadığı bahçede ne elektrik ne su ne de çadırın içinde ısınabilecekleri bir ısıtıcı bulunuyor. Askerlerin kontrolündeki bir noktada günün belli saatlerinde her aileye sınırlı sayıda su dağıtıldığını söyleyen Aynur, her gün yürüyerek gidip gelerek çadırlarına su taşıdıklarını, bir koli su alabilmek için yaklaşık yarım saat su kuyruğunda beklemesi gerektiğini anlatıyor.

Haber Merkezi