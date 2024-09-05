Mısır’la 17 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve es-Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “İşbirliğimizi değerli kardeşimin iade-i ziyareti ile daha da ileriye taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerleme irademizi teyit ettik. Son 10 yılda Mısır’ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer aldık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar hedefine doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi. Haber Merkezi

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