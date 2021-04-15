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15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti'

15 Nisan 2021, Perşembe 12:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevaplayıp değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'la ilişkilerin son birkaç yıldır gergin seyrettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bunun, daha ziyade Atina'nın olumsuz yaklaşımdan kaynaklandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Ankara'yı ziyaret edeceğini anımsatarak iki ülke arasındaki diyalog ve üst düzey ziyaretlerin önemine işaret etti.

İki komşu ülkenin görüşmeleri için Avrupa Birliği (AB) ya da başka bir ülkeye ihtiyacı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Yunanistan ile anlaşamadığımız konular var. Bunları açık açık ve samimi konuşmamız lazım. Biz tüm meselelerimizi oturup konuşmaya hazırız." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında istişari görüşmelerin tekrar başladığını ve siyasi istişarelerin de yapıldığını belirterek mevkidaşıyla tüm anlaşmazlıkları samimi bir ortamda görüşmeyi planladığını aktardı.

"Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti"

Mısır ile ilişkilere dair Çavuşoğlu, iki ülke arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Mısır'da yaşanan darbe sonrasında ilişkilerin gergin bir süreçte seyrettiğini ancak bu dönemde bile Türkiye'nin her zaman Mısır halkının kardeş halk olduğunu vurguladığını hatırlatarak "Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Mısır'ın İslam dünyası, Afrika ve Filistin dahil herkes için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra daha ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır, Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." diye konuştu.

Çavuşoğlu, heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini söyledi.

"Türkiye, Montrö'yü harfiyen uyguluyor"

Karadeniz'deki gerginliğe ilişkin de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istediğini, burada tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirleme konusunda mutabakata vardığını ifade etti.

Halihazırda Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliğin, Karadeniz'in bir barış denizi olmasına gölge düşürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu sorunun barışçıl yollardan çözülmesini desteklediğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip olduğunu, açık ve samimi bir politika yürüttüğünü söyledi.

ABD gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, ABD'nin bunu sözlü olarak Türkiye'ye bildirdiğini, henüz yazılı bir notanın gelmediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, gemilerin bugün geçmemesi halinde 15 gün önceden bildirim sürecinin tekrar başlayacağına dikkati çekerek "Türkiye Montrö Anlaşması'nı harfiyen uyguluyor. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım." dedi.

Kuralların ve sınırlamaların açık bir şekilde belli olduğunun ve Boğazlardan geçişlerin bu çerçevede gerçekleştiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Kanal İstanbul projesinin Montrö'yü ihlal etmediğini tekrarladı.

AA

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