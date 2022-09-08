MİT, Şam istihbaratıyla görüştü mü?

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın Suriye’nin istihbarat kurumu lideri Ali Mamluk ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Fransa merkezli istihbarat sitesi Intelligence Online, görüşmenin Rusya aracılığıyla gerçekleştirildiğini aktardı. t24’ün haberine göre görüşmeden ‘’memnun edici sonuçlar çıkmadı’’, ancak ‘’iki taraf da birbirlerinden taleplerini dile getirdi ve duruşlarını anlattı’’. Haberde görüşmenin yüz yüze mi veya internet üzerinden mi gerçekleştiği ile ilgili bir detay paylaşılmadı. Intelligence Online, Ankara’nın Şam’la normalleşme sinyalleri vermesinin ardından Rusya’nın bir arabulucu rolü üstlendiğini; Moskova’nın da bu girişimlerin bir parçası olarak Fidan-Mamluk görüşmesine sponsor olduğunu ifade etti. Haber Merkezi

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