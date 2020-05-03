MİT ve emniyet yayın lisansını iptal edemez

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tuğçe Duygu Köksal Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), MİT ve emniyet gibi güvenlik kurumlarının RTÜK kanunu kapsamında medya kuruluşlarının lisanslarını iptal edemeyeceği yönünde karar aldığını hatırlatıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Köksal, “Halkın demokratik toplumda tartışma ortamına katkı sağlayan, her konuda doğru güvenilir bilgiye erişim hakkı vardır” uyarısında bulunuyor. Aynı zamanda RTÜK’ün son dönemde 6112 sayılı kanun kapsamında idarî yaptırım, hatta yayın durdurma kararı verdiğini de belirten Köksal, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmeme konusundaki yükümlülüklerin “sadece muhalif yayın yapan yayın kuruluşlarına” değil, objektif ve tarafsız olarak tüm kurumlara uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

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