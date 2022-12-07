Mızraklı’nın cezası Yargıtay’dan döndü

Halen Edirne F Tipi Ceza Evinde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın avukatı Muhsin Bilal’den, Mızraklı’nın tutukluluğuna yaptıkları itiraza ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Buna göre Yargıtay, Mızraklı hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin mahkeme kararının eksik incelemelere ve yetersiz gerekçelere dayanması nedeniyle bozulmasına karar verdi. Artı Gerçek’in haberine göre, Bilal yaptığı açıklamada “Hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Yıl 4 Ay 15 Gün hapis cezası verilmiş ve bu karara karşı tarafımızdan İstinaf yoluna başvurulmuştu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinin istinaf başvurumuzun reddine karar vermesi üzerine dava dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin (bugün öğrendiğimiz) kararı ile İlk Derece Mahkemesi olan Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayandığı vurgulanmış ve bozulmasına karar verilmiştir” dedi. Haber Merkezi

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