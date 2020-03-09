Mızraklı’ya 9 yıl 4 ay hapis cezası

Serbest bırakılan itirafçı Hicran Berna Ayverdi’nin verdiği ifade doğrultusunda 140 gündür tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, Selçuk Mızraklı’ya örgüt üyeliği suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası istenilen Mızraklı katılmadı. AA

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