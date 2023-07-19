MKE fabrikasında o birim 3 ay boş kalmış

Makine ve Kimya Endüstrisi’nde (MKE) geçen şubatta yeni genel müdür atamasının ardından iki kez patlama yaşanması, gözlerin kurumdaki iş ve işçi güvenliği süreçlerine çevrilmesine yol açtı.

İş güvenliği müdürünün martta EYT’li olduğu için ayrıldığı, üç ay boyunca yerine atama yapılmadığı ve birimin kapalı kaldığı ortaya çıktı. 10 Haziran’da beş işçinin yaşamını yitirdiği patlamadan iki gün sonra iş güvenliği birimi yeniden kurulurken başına ise 2017 mezunu bir mühendisin getirildiği öğrenildi. T24’ün haberine göre, MKE’de beş işçinin hayatını yitirdiği patlamanın ardından önceki gün dört işçinin yaralandığı bir patlama daha yaşanması, MKE’ye yönelik tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. Sayıştay’ın son yıllarda birden fazla usulsüzlük tespit ettiği Makine ve Kimya Endüstrisi’nde Yasin Akdere’nin görevinden ayrılmasının ardından, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, 6 Şubat’ta MKE Genel Müdürü olarak atanmıştı. Geçmiş yıllarda da zaman zaman üretim süreçleri sırasında patlamaların meydana geldiği MKE’de, Keleş’in göreve gelmesinin ardından, son 1,5 ayda ikinci patlama meydana geldi. Haber Merkezi

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