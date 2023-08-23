Mobilde KKM hesabına son

Merkez Bankası’ndan sadeleşme beklerken yeni regülasyonla karşı karşıya kalan bankacılık sektörü, Kur Korumalı Mevduat’tan TL mevduata dönüş hedefi için hesap kitap yaparken, ilk adım olarak dijital kanallardan döviz dönüşlü KKM hesabı açılması uygulamasına son verdi.

KKM kara deliğe dönüştü

KKM’den hızlı çıkış zor Şubelerden bu hizmet devam ederken bankacılık sektörü kaynakları, tasarruf sahibini ikna için mobil uygulamadan kaldırıldığını dile getirdi. Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3,3 trilyon lirayı aşan KKM’nin sektördeki toplam mevduata oranı yüzde 26 seviyesinde. Bankacılık sektörü kaynaklarının yaptığı ve YUVAM hesabının da dahil edildiği hesaplamalara göre, toplam KKM hesaplarının yaklaşık yüzde 70’i ise döviz dönüşlü KKM hesaplarından oluşuyor. Bazı bankalarda döviz dönüşlü KKM hesaplarının oranı yüzde 80’i de aşıyor. Haber Merkezi

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