Mobilya sektörü kan ağlıyor

İzmir’de on binlerce kişiye iş ve gelir sağlayan mobilya sektöründe üretici ve esnaf zor günler geçiriyor. Üretimin yüzde 20’lere düştüğünü, fiyatların da son 1 yılda 3 kat arttığını belirten İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Başkanı Hasan Özkoparan, “Hammaddenin yüzde 60’ı ithal. Eskiden 10 dolar olan şey, şimdi 18 dolar oldu. Dolar da artınca çarpanı 2-3 katı oldu” dedi.

Mobilya üreticisi Tuncay Doğan ise Türk lirasının rekor değer kaybının ardından Almanya ve Fransa’dan siparişler aldıklarını söyledi. Mobilyacı dükkânı bulunan Aydın Polat ise “Fiyat söylediğimiz müşterinin yüz ifadesi değişiyor” dedi. Türk lirasının döviz karşısında rekor değer kaybı, ara malda ithalata bağımlı olan mobilya sektörünü olumsuz etkiledi. Türkiye’nin önemli mobilya merkezlerinden İzmir’in Karabağlar İlçesi’ndeki üreticiler ve esnaf, artan maliyetler ve düşen satışlar sebebiyle zor günler geçiriyor. Pandemiyle birlikte başlayan sakıntıların giderek arttığını belirten Özkoparan, “Mdf, sunta, kumaş, sünger, metal ve ağaç gibi malzemelerde artışlar oldu. Kerestenin fiyatı aldı başını gidiyor. Dolar artışından dolayı büyük sıkıntı var. Mobilya hammaddemizin yüzde 60’ı ithal. Böyle olunca kur bizi çok etkiliyor. Her gün fiyatlarda artış var. Malzemeci malını satmak istemiyor. Çünkü ‘Yarın aynı fiyata yerine koyamayacağım’ diyor.” şeklinde konuştu. İzmir - anka

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