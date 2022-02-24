VAKTİYLE “İSLAM VE DEMOKRASİYİ BAĞDAŞTIRAN ÜLKE” OLARAK ALKIŞLANIRKEN, ŞİMDİ OTORİTERLİĞE SÜRÜKLENDİK.

TEK ADAMLIĞA 15 TEMMUZ’LA GEÇİLDİ

Bertelsmann Vakfı raporu: “2011’e kadar İslam ve demokrasinin bağdaşabilirliğine örnek gösterilip alkışlanan Türkiye’de, 15 Temmuz cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi meşrulaştırmak için kullanıldı, bu dönüşüm güçler ayrılığını baltaladı, siyasî katılımcılığı kısıtladı.”

DİYANET, HÜKÜMETİN ARACI OLDU

“Güçlü bir yürütme sistemi kisvesi altında, otoriter eğilimler konsolide oldu. 2018'de parlamenter demokrasiden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, otoriterleşmeyi hızlandırdı. Diyanet, hükümetin kültürel mühendisliğinin bir aracı haline geldi.”

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Model ülke umudu tek adam rejimiyle söndü

BTI raporuna göre, Türkiye’nin uluslar arası ilişkilerde “öngörülemeyen ve güvenilmez bir partner” konumunda bulunduğu ifade ediliyor.

Merkezi Almanya’nın başşehri Berlin’deki Bertelsmann Vakfı’nın yeni raporuna göre, daha otoriter bir yönetim anlayışının yerleştiği, ekonomisi daha da kötüleşen Türkiye, son 10 yılda demokrasi ve hukuk devletinin en çok gerilediği ülke oldu. Gelişen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkeler grubundaki 137 ülkeyi mercek altına alan Bertelsmann Vakfı’nın 2022 yılı Dönüşüm Endeksi (BTI) raporu, Türkiye ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. BTI raporuna göre, 2023 yılında cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye üç temel sorunla karşı karşıya. Raporda bu sorunlar “Otoriterleşmenin konsolidasyonu, ekonomik kırılganlık ve artan oranda ihtilafların hakim olduğu bir dış politika” olarak sıralandı.

Otoriterleşmeyi hızlandırdı

Türkiye’nin 2011 yılına kadar “İslâm ve demokrasinin bağdaşabilirliğine örnek gösterilerek alkışlandığına” dikkat çekilen raporda, özellikle 2013 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilemeye başladığı “ataerkil ve siyasal İslâmcı liderlik tarzının” hâkim hale gelmeye başladığı belirtiliyor. 2016 yılındaki darbe girişiminin cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi meşrûlaştırmak için kullanıldığı, bu dönüşümün güçler ayrılığını baltaladığı ve siyasî katılımcılığının da ciddî ölçüde kısıtlanmasına yol açtığı vurgulanıyor. Raporda, “‘Yeni Türkiye’de, ‘güçlü bir yürütme sistemi’ kisvesi altında, otoriter eğilimler konsolide olmuştur” tesbiti yer alıyor ve 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından ordunun sivil denetim altına alındığı kaydedilirken “2018’de Türkiye’nin parlamenter demokrasiden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi, ülkenin otoriterleşmesini hızlandırdı.

Tutarsız ve istikrarsız bir dış politika

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin uluslar arası sorunların çözümünde diplomasi yerine güç kullanmaya yöneldiği, uluslar arası ilişkilerde “öngörülemeyen ve güvenilmez bir partner” konumunda bulunduğu kayda geçiriliyor.

Ayrıca “Cumhurbaşkanlığı sarayının dış politika karar alma süreçlerini tekeli altına alması sebebiyle dış politikada kurumsallık azaldı. Bu sadece iç ve dış politika arasındaki sınırların kaybolmasına değil, aynı zamanda Türk dış politikasını tutarsız ve istikrarsız hale de getirdi” görüşü aktarılıyor. Raporda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasette artan ağırlığına da dikkat çekiliyor. Toplum hayatının siyasal İslâmcıların hedefleri doğrultusunda dönüştürülmeye çalışıldığı kaydediliyor.

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