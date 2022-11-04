Şanlıurfa Ceylanpınar’da Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu Kur'an tefsiri Risale-i Nur’a ilk sahip çıkan kadim Nur talebelerinden merhum Molla Sabri Hoca’nın kardeşi, Molla Halil Alkış vefat etti.

Molla Halil Alkış, ömrünü Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş bahtiyarlar arasındaydı. İlçede birçok öğrencinin yetişmesine ve camilerin yapılmasına vesile olan Alkış’ın cenazesi 3 Kasım 2022 günü öğle namazını müteakip Ceylanpınar Yüksektepe Köyü camiinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Alkış’ın taziyesi, Yüksektepe Köyü Taziye Evi’nde yapıldı.

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