Molozların altından ihmaller fışkırıyor

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’taki depremde 16 kişinin öldüğü Sütçü İmam 2 Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin 2 sanık hakkında 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava dosyasındaki bilirkişi raporunda, inşaatın usulüne uygun yapılmadığı ve zeminin dayanıksız olduğu belirtildi. Apartmanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere elde edilen tüm delillerin dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporları ile KTÜ öğretim üyelerinden oluşan heyete teslim edildiği belirtilen iddianamede, “Soruşturma dosyası üzerinden yapılan incelemede elde edilen bulgular neticesinde soruşturma konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında mevzuat hükümlerine yeterince uyulmadığı görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi

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