Motosiklet kazalarında bir yılda 548 kişi öldü

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in motosiklet kazaları ile ilgili çeşitli verilerin açıklanması talebi üzerine hazırladığı soru önergesine cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında motosiklet/motorlu bisikletin karıştığı trafik kazalarında 548 vatandaşımız öldüğünü ve 109.104 vatandaşımız ise yaralandığını belirtti.

2023 yılında meydana gelen ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında kusur durumları incelendiğinde; % 89,4’ünü sürücü, % 6,45’ini yaya, % 2,7’sini araç, % 1’ini yolcu ve % 0,45’ini yol kusurlarından oluştuğunu bildiren Yerlikaya ayrıca, 2023 yılında motosiklet/motorlu bisikletin karıştığı trafik kazalarında 548 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 109.104 vatandaşımız ise yaralandığını ifade etti. İSTANBUL - MÜCAHİT AK

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