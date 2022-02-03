MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap sorulduğu belirtildi.

El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid'deki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere, Cizre'de teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan için cezalandırma atışlarının yapıldığı ve en az 34 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.

30 hedefe yönelik yaklaşık 100 civarında cezalandırma atışı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kamplarına yönelik "Kış Kartalı Harekatı", terör örgütü PKK/YPG'de çözülmeyi hızlandırdı.

Çöküşün önüne geçmek için masum insanlara yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG bunun bir örneğini Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da gerçekleştirdi, 9 sivil öldü, 31 kişi yaralandı.

Bombalı saldırı sonrasında teröristler, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine de taciz ateşi açtı.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların ardından verilen karşılık sonucu Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde dün 9, bugün 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Söz konusu operasyonun detaylarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, saldırıların hemen ardından Barış Pınarı bölgesindeki 6 hedefe yönelik çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve havan atışları yaptı. Fırtına obüslerinin de katıldığı cezalandırma atışlarıyla söz konusu hedefler tahrip edildi.

TSK unsurları, Fırat Kalkanı bölgesinde belirledikleri 24 hedefi ise kara ateş destek vasıtalarıyla vurdu. Böylece toplam 30 hedefe yapılan 100 civarında atışla 43 terörist etkisiz hale getirildi.