MSB: Bir mayın daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında bir adet mayın tespit edildiğini açıkladı.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’de ikinci bir mayın tespit edildiğini duyuruldu. MSB’nin açıklamasında
Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) timlerinin süratle intikal ettirildiği belirtildi. Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, İğneada açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Ankara - anka