MSB'den 'Pençe Harekatı' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48 olduğu belirtildi. AA

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