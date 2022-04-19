MSB'den Pençe Kilit Operasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise bölgedeki arama tarama sırasında 13 bin 450 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 el bombası, 2 fünye ve 23 VS-50 antipersonel mayınının ele geçirildiği kaydedildi. AA

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