MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. AA

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