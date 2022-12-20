"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

MSB: NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Hava Kuvvetlerimiz karşılık verdi

20 Aralık 2022, Salı 11:26
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege'de NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetlerinin gerekli karşılığı verdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün, planlı "NATO NEXUS ACE Ege" görevi için oluşturulan paket kolda, Türk Hava Kuvvetlerine ait 14 adet F-16, bir HİK, bir KC-135 tanker ve bir CASA arama-kurtarma uçağının, NATO'ya ait bir E3-A AWACS uçağı ile uçuş görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan uçakları, bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştı, Hava Kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi. Paket kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken, Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti. Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen paket koldaki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Paket kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü."

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni asgari ücret rakamı bugün belirleniyor

    'Aktif çatışmalar 1300 kilometrelik cephe hattında sürüyor'

    Hollanda, kölelik tarihi nedeniyle ''resmen'' özür diledi: 'Yüzyıllar boyunca insan onurunu ayaklar altına aldık'

    "Sahte doktor" soruşturması tamamlandı

    Rusya: Planları kışkırtıcı ve düşmanca olan Yunanistan'ı uyarıyoruz

    MSB: NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Hava Kuvvetlerimiz karşılık verdi

    OHAL Komisyonu nihayet lağvediliyor: Ağır hasar, hukuk uyanınca giderilecek

    Kanunla kurulan üniversite KHK ile kapatıldı

    Yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısında rekor artış

    Cumhur seçmenine göre de karar adil değil

    Uygur soykırımı 6 yıldır devam ediyor

    Tunus seçimine katılım yüzde 8.8 oldu: Arap Birliği'nden araştırma çağrısı

    Japonların %64,9’u savunma için vergi artışına karşı

    Yüzde 60 açlık sınırının altında

    YouTube kötü yorumları cezalandıracak

    Demokratik toplumda yeri yok

    MEB Şube Müdürleri itibarlarını istiyor

    '1 yıldır peynir alıp, yemiyorum'

    YSK Başkanı Akkaya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürecine ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kanunla kurulan üniversite KHK ile kapatıldı
    Genel

    OHAL Komisyonu nihayet lağvediliyor: Ağır hasar, hukuk uyanınca giderilecek
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma ve provokasyon
    Cevher İLHAN

    Kumpas açığa çıkıyor…
    Ahmet BATTAL

    İmamoğlu’na cezaya cezacıların itirazı
    Ali FERŞADOĞLU

    Evinizde üniversite okumak istemez misiniz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Osmanlı’da “küçük kıyâmet” alâmetleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuğun hukuku korunmalıdır!
    Genel

    '1 yıldır peynir alıp, yemiyorum'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.