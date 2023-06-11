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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan 2 asker şehit oldu

11 Haziran 2023, Pazar 19:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır.

Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Halil Şahin'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve askeri yetkililer, şehit Şahin'in Alata Mahallesi'ndeki evine giderek annesi Sultan ve eşi Deniz Şahin'e sağlık ekiplerinin eşliğinde şehadet haberini verdi.

Ailenin yaşadığı ev ve çevresine Türk bayrağı asıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve gitti.

İki çocuk babası Şahin'in naaşının, yarın Ulu Cami'deki cenaze namazının ardından Alata Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın tedavi gördükleri hastanede şehit düştüklerini açıklamıştı.

AA

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  • S.topuz

    12.6.2023 04:49:09

    "Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez." Mektubat - 6 Şehidler ÖLMEZ. Cenabu Allah c.c, cümle Şühedaya gani gani Rahmet eylesin ve Aile efradına sabrı cemil ihsan etsin inşaallah. Amiiin.

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