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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu

11 Eylül 2022, Pazar 19:00
Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Yaralanan askerlerden 2'si şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin ailelerine şehadet haberi verildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi, ailelerine verildi.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun Niğde'nin merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan evine gelen Vali Yardımcısı Resul Özdemir ile diğer yetkililer, acı haberi anne Hanife Borlu'ya verdi.

Şehidin babası Mustafa Borlu'nun Ankara'da olduğu öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından vatandaşlar, eve gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. 

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın ailesinin Esenyurt'ta bulunan evine gelen askeri yetkililer, baba Ziya Ağıl'a acı haberi verdi. Şehit için dualar edildi, ailenin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ile vatandaşlar da geldi.

Şehit Ağıl'ın cenazesinin, yarın Tokat İl Garnizon Komutanlığınca düzenlenecek törenin ardından kılınacak ikindi namazını müteakip Turhal Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

AA

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