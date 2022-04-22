MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ise yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine şehadet haberi verildi Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber ulaştı. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve psikososyal destek ekipleri, 24 yaşındaki uzman çavuşun şehadet haberini Hasancıklı Mahallesi'nde ikamet eden baba Osman ve anne Döndü Gök'e verdi. Gök'ün yakınları ile ekipler, aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehadet haberi ailesine verildi Şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, 28 yaşındaki teğmenin şehadet haberini vermek için Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yaşadığı apartmanın önüne geldi. Yetkililer burada baba Salih Kerek (60) ve anne Elif Kerek'e (58) şehadet haberini verdi.​​​​​​​ Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Şehidin eşi Gamze Kerek'in (28) İzmir'de ailesiyle yaşadığı belirtildi. Şehit Kerek'in naaşının yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. Vali Atik'ten başsağlığı mesajı Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik sosyal medya hesabından, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek "Denizlili evladımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini paylaştı. AA

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