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10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

MSB: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

09 Temmuz 2023, Pazar 21:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Taş'ın, Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Kürtül Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet ile anne Emine Taş'a şehadet haberini, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve sağlık ekipleri ile askeri yetkililer iletti.

Ailenin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Taş'ın naaşının, yarın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Günergök'ün babaevine Türk bayrağı asıldı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün Bingöl'ün Ilıcalar beldesi İçpınar köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Ekinci'nin şehit Piyade Sözleşmeli Er Günergök'ün baba ocağına giderek ailenin acısını paylaştığı belirtilerek tüm millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.

AA

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