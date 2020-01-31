MSB: PKK/YPG'nin mevzileri imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, komandoların terör örgütüne ait tünel ve mevzileri imha ettikleri anların video görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi. AA

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