MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz kaza kırıma uğramıştır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." AA

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